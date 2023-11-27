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Сегодня, 17:30

«Алмалык» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча азиатской Лиги чемпионов

«Алмалык» сыграет с «Аль-Иттихадом» в Лиге чемпионов АФК 27 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карим Бензема (ФК «Аль-Иттихад»).
Фото AFP
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«Алмалык» на своем поле сыграет с «Аль-Иттихадом» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов АФК в понедельник, 27 ноября. Матч пройдет на стадионе «АГМК Спорт» в Алмалыке (Узбекистан). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр START по платной подписке. Прямой эфир начнется в 18.50 мск. Также права на трансляцию матчей Лиги чемпионов АФК в России принадлежат Okko (платно).

В группе С команда из Джидды набрала 9 очков и занимает 1-е место. Узбекистанский клуб не смог набрать ни одного очка и располагается на последней строчке в квартете.

Азиатская Лига чемпионов: состав групп и расписание матчей

Футбол
ФК Аль-Иттихад
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