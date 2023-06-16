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Сегодня, 11:12

В матче США и Мексики произошли две массовые драки, судья удалил четырех футболистов и досрочно закончил игру

Мария Гусева
Маккени порвали футболку в драке во время матча с Мексикой.
Фото Скриншот трансляции.
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Сборная США разгромила национальную команду Мексики в полуфинальном матче Лиги наций КОНКАКАФ — 3:0.

Дублем отметился нападающий Кристиан Пулишич, еще один гол забил форвард Рикардо Пепи.

На 69-й минуте встречи защитник мексиканской команды Сезар Монтес совершил грубый фол, в результате чего на поле произошла массовая потасовка. В ходе стычки американскому хавбеку Уэстону Маккенни порвали футболку. Монтес и Маккенни получили красные карточки.

На 86-й минуте снова произошла массовая стычка. Американский защитник Сержиньо Дест и Херардо Артеага из команды Мексики обменялись ударами по лицу. После этого в конфликт вмешались и другие футболисты сборных. Дест и Артеага также были удалены с поля.

Главный арбитр Иван Бартон завершил игру на несколько минут раньше положенного из-за оскорбительных кричалок мексиканских фанатов.

Сборная США в финале Лиги наций КОНКАКАФ сыграет с командой Канады. Команда Мексики встретится со сборной Панамы в матче за 3-е место. Обе встречи пройдут 19 июня.

Футбол
Сборная Мексики по футболу
Сборная США по футболу
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