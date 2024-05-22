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Сегодня, 04:30

Бышовец: «Рад, что Оздоев оправдал ожидания руководителей ПАОК»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец оценил игру российского полузащитника Магомеда Оздоева за ПАОК.

«Я смотрел финал Кубка Греции, когда ПАОК проиграл АЕКу — это было весной 2023 года. После этого меня попросили дать характеристику Оздоеву. Я сказал, что этот — тот, кто поможет ПАОКу. Как вы понимаете, я могу оценить футболиста, глядя на его игру. Меня и Алекс Фергюсон в свое время спрашивал, кто из сборной СНГ, которую я тренировал, способен усилить «Манчестер Юнайтед».

Рад, что Магомед оправдал ожидания руководителей ПАОКа, усилил команду. Приятно, когда российские игроки становится чемпионами за границей, доказывают, что чего-то стоят. Особенно в наше время. Тем более что ПАОК опередил в чемпионате Греции настоящих грандов — АЕК, «Олимпиакос». Я знаю, как непросто в этой стране создать сильный клуб», — цитирует «РБ Спорт» Бышовца.

В сезоне-2023/24 31-летний Оздоев сыгрл 51 матч во всех турнирах, забил 7 голов и сделал одну результативную передачу.

 
Магомед Оздоев. Оздоев — чемпион Греции! Судьба золота решилась в матче с «Арисом» Сулейманова
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anatolij-by-shovets-rad-chto-ozdoev-usilil-paok-i-stal-chempionom-gretsii/
Анатолий Бышовец
Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
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