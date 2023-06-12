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Зарубежные

Сегодня, 06:45

Эррера: «Месси войдет в историю «Интер Майами»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Атлетика» Андер Эррера высказался о переходе нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Очень рад за него. Майами — очень привлекательное место для него и его семьи, поближе к Аргентине. Это лига, которая быстро развивается. Мне это нравится больше, чем Саудовская Аравия. Считаю США более романтичной страной. Думаю, он войдет в историю «Интер Майами», и я желаю ему всего наилучшего. Я не думаю, что кто-то в «Барселоне» считает его «отработанным материалом». Об этом невозможно думать. Он важен там, где он есть», — приводит слова Эрреры TyC Sports.

3 июня «ПСЖ» объявил, что Месси покинет команду по окончании сезона. 35-летний футболист выступал за парижан с лета 2021 года.

В прошедшем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

7 июня Месси сообщил, что переходит в «Интер Майами».

Лионель Месси
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андер Эррера
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