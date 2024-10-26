Чернышов: «Миранчук попал в свой чемпионат, а Чалову пока сложно привыкнуть к Греции»

Тренер Андрей Чернышов прокомментировал выступления российских футболистов Алексея Миранчука в «Атланте» и Федора Чалова в ПАОКе.

«У каждого футболиста адаптация проходит по-разному. Когда Алексей Миранчук приехал в Италию, он не сразу заиграл. После первых месяцев тоже говорили: «Может, он ошибся и надо было уезжать в Испанию?». Через несколько месяцев все встало на свои места. Сейчас он попал в свою атмосферу, свой чемпионат. В США он раскрылся по-новому, еще более ярко.

После еще одного сезона я уехал как раз в ПАОК. Через две недели я понял, что это не моя страна, не мой чемпионат и клуб. Очень важно попасть в свою атмосферу. Возможно, Чалов перешел не в свой клуб и пока ему сложно привыкнуть к Греции. Но нужно дать время до зимы», — приводит слова Чернышова Legalbet.

В общей сложности Чалов провел 13 матчей за ПАОК, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

На счету 28-летнего Миранчука десять сыгранных встреч в МЛС, в которых ему удалось трижды отличиться и отдать два ассиста.