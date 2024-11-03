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Сегодня, 06:11

Канчельскис: «Юран может возглавить «Спортинг», если агенты будут хорошо работать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что российский специалист Сергей Юран готов возглавить «Спортинг» после ухода Рубена Аморима.

«Юран может возглавить «Спортинг», если агенты будут хорошо работать. Ну да, российских тренеров недооценивают. Нам сложно, конечно. Но маленькие шансы есть, все-таки», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

Юран в качестве игрока выступал за такие португальские команды, как «Бенфика» (1991-1994) и «Порту» (1994-1995). Как тренер он наиболее известен по работе с «Химками», «СКА-Хабаровск» и «Пари НН».

Рубен Аморим возглавит &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Что надо знать о новом тренере «МЮ». Аморим получал респект от Криштиану и круто развивает игроков

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Канчельскис
Сергей Юран
Футбол
ФК Спортинг (Лиссабон)

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