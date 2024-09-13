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Сегодня, 19:44

Канчельскис: «Только четыре страны являются центром притяжения футбольных талантов. Чемпионат шейхов скоро лопнет»

Зарина Халимхонова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» поделился мнением о футбольных державах.

— Каковы шансы традиционных футбольных держав против стран, которые делают ставку на быстрый прогресс в футболе, таких как США и Саудовская Аравия?

— Какой прогресс в футболе у Саудовской Аравии, если они берут себе игроков, у которых уже закат карьеры? Они не развиваются, покупая Роналду под 40 лет. Никакого прогресса у них нет. Скоро закончат с футболом, и не будет там его. Потому что это нефутбольная страна и никогда не была ею. Это временное явление, чистый пиар и деньги. Шейхам захотелось показать, что могут пригласить к себе Бензему. Их чемпионат — мыльный пузырь, который скоро лопнет. По мне, МЛС сильнее чемпионата Саудовской Аравии. Есть только четыре страны, которые являются центром притяжения футбольных талантов: Англия, Германия, Франция, Испания — страны, которые могут давать результаты, — сказал Канчельскис «СЭ».

Андрей Канчельскис
Футбол

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