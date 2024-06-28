Канчельскис рассказал о минусе футбола в Киргизии: «Организация немного отстает»

Главный тренер «Мурас Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о продлении сотрудничества с клубом.

«Сейчас у нас начинается второй круг чемпионата, и как раз завтра мы играем дома. Пока насчет контракта обсуждений не было. Я работаю в нормальном режиме, потихоньку движемся вперед, вышли в полуфинал Кубка Киргизии. Так что пока о продлении соглашения я не думаю. Дальше посмотрим, время покажет. Сейчас стоит сконцентрироваться на ближайших играх и думать о команде. Сейчас идет дозаявочное окно, и думаем о том, кого можно пригласить. Для начала нужно доработать нынешний контракт, а там будет видно», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис также рассказал о впечатлениях от работы в чемпионате Киргизии.

«Сложно сказать, доволен ли я сейчас своей работой. Доволен буду, когда результат будет. Естественно, здесь специфический менталитет, но в любом случае работаем. Могу сказать, что доволен отношением ребят, но еще многое нужно делать. Да, организация немного отстает, но позитивы есть. То, что первые руководители страны уделяют много внимания развитию футбола, строятся новые стадионы и инфраструктура. Все двигается, и уже хорошо», — добавил Канчельскис.

Российский специалист возглавил «Мурас Юнайтед» в декабре 2023 года. Клуб занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Киргизии.

Денис Сафронов