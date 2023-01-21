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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о ходе переговоров с клубом из ОАЭ.
«Сложно проходят переговоры с клубом из ОАЭ, потому что они никуда не торопятся, ха-ха. Они живут себе спокойно и равномерно, никуда не спешат. Это мы такие: «Давайте быстрее!»
Хорошо, что еще ведутся переговоры, и мы все еще общаемся. Возможно, на следующей неделе опять придется лететь в Эмираты и более подробно разговаривать. Посмотрим! Арабы никуда не торопятся, а вот мы импульсивные. У них там спокойняк», — сказал Канчельскис Sport24.
Последним местом работы 53-летнего специалиста был «Навбахор» из Узбекистана.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования