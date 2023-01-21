Андрей Канчельскис рассказал о ходе переговоров с клубом из ОАЭ

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о ходе переговоров с клубом из ОАЭ.

«Сложно проходят переговоры с клубом из ОАЭ, потому что они никуда не торопятся, ха-ха. Они живут себе спокойно и равномерно, никуда не спешат. Это мы такие: «Давайте быстрее!»

Хорошо, что еще ведутся переговоры, и мы все еще общаемся. Возможно, на следующей неделе опять придется лететь в Эмираты и более подробно разговаривать. Посмотрим! Арабы никуда не торопятся, а вот мы импульсивные. У них там спокойняк», — сказал Канчельскис Sport24.

Последним местом работы 53-летнего специалиста был «Навбахор» из Узбекистана.