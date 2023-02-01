Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о словах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина.

Футболист заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«У каждого свое мнение, его надо уважать. Кто-то воспринимает это правильно, кто-то нет. Какая разница, если это его мнение? Говорить нормально ли это — нет смысла. Наверно, проведенное там время — большой для него урок, хорошая школа. Он же не просто так сидел в тюрьме. Обсуждать его слова некорректно, потому что каждый имеет право на свое мнение. Мы же там не были, а он был», — сказал Канчельскис «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.