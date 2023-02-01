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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» высказался о словах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина.
Футболист заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.
«У каждого свое мнение, его надо уважать. Кто-то воспринимает это правильно, кто-то нет. Какая разница, если это его мнение? Говорить нормально ли это — нет смысла. Наверно, проведенное там время — большой для него урок, хорошая школа. Он же не просто так сидел в тюрьме. Обсуждать его слова некорректно, потому что каждый имеет право на свое мнение. Мы же там не были, а он был», — сказал Канчельскис «СЭ».
Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования