Андрей Лунев: «В России «Карабах» был бы одним из лидеров»

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев считает, что в РПЛ азербайджанская команда боролась бы за самые высокие места.

«В России атмосфернее даже с учетом Fan ID. В плане качества игры тяжело сравнивать, могу только сказать, что в России «Карабах» был бы одним из лидеров, боролся бы за самые высокие места. Когда я приходил в команду, меня настраивали, что настоящий футбол начинается в еврокубках, но при этом я был приятно удивлен — все команды в лиге пытаются играть в современный футбол, выходить из-под прессинга, создавать прессинг», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

Также 32-летний голкипер заявил, что уровень чемпионата Азербайджана растет и без должного настроя тяжело играть с любым соперником.

Летом 2023 года Лунев подписал контракт с «Карабахом» до 30 июня 2024 года. Он сыграл за клуб 15 матчей во всех турнирах, пропустил 14 голов. Также вратарь провел 7 игр на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.