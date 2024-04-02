Лунев — о тяжелом периоде в карьере: «Сейчас это не возрождение, но и в пепел я не превращался»

Голкипер азербайджанского «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев в разговоре с «СЭ» высказался о тяжелом периоде в карьере.

«Что из себя представляет Андрей Лунев сейчас? Не могу сказать «возрождение Лунева», потому что я в пепел не превращался. Да, был определенный период, но такое бывает. Был период травм и того, что конкурент сильнее и доверия к нему больше, — это что было в «Байере». А сейчас совпало стечение обстоятельств в том плане, что появился вариант играть в «Карабахе», который принимает участие в еврокубках. И я стараюсь играть!» — сказал Лунев «СЭ».

29 марта Лунев с «Карабахом» досрочно стал чемпионом Азербайджана. В текущем сезоне 32-летний голкипер сыграл 26 матчей, в которых пропустил 35 мячей и 8 раз сыграл на ноль.