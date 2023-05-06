Созин: «Черчесов настроен остаться в «Ференцвароше» и выйти в групповой этап Лиги чемпионов»

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался о том, сможет ли главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов тренировать клуб из топ-5 европейских лиг.

«Черчесов настроен на то, чтобы остаться в «Ференцвароше», собрать боеспособный коллектив и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Это его первоочередная задача. Над ней он сейчас и работает по подбору футболистов», — цитирует Созина портал Vprognoze.ru.

5 мая «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии за 3 тура до завершения турнира.

Для 59-летнего российского тренера это второй чемпионский титул в Венгрии. Для «Ференцвароша» это пятый трофей подряд и 34-й в истории.