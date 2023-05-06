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Сегодня, 19:25

Созин: «Черчесов настроен остаться в «Ференцвароше» и выйти в групповой этап Лиги чемпионов»

Галина Глазко
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Член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказался о том, сможет ли главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов тренировать клуб из топ-5 европейских лиг.

«Черчесов настроен на то, чтобы остаться в «Ференцвароше», собрать боеспособный коллектив и выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Это его первоочередная задача. Над ней он сейчас и работает по подбору футболистов», — цитирует Созина портал Vprognoze.ru.

5 мая «Ференцварош» досрочно стал чемпионом Венгрии за 3 тура до завершения турнира.

Для 59-летнего российского тренера это второй чемпионский титул в Венгрии. Для «Ференцвароша» это пятый трофей подряд и 34-й в истории.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10850567-sozin-otvetil-na-vopros-o-vozmozhnosti-cherchesova-vozglavit-klub-iz-top-5-evropejskih-lig.html
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
Андрей Созин
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