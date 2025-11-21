Ди Мария — о чемпионстве «Росарио Сентраль»: «Более чем заслуженно»

Нападающий «Росарио Сентраль» Анхель Ди Мария прокомментировал присуждение клубу звания чемпиона лиги по итогам Апертуры и Клаусуры в чемпионате Аргентины.

«Еще одна звезда для клуба. Я очень счастлив. Это работа всего года. Люди должны быть очень счастливы», — приводит OneFootball слова Ди Марии. Также 37-летний аргентинец написал в социальных сетях: «Более чем заслуженно».

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) единогласно приняла решение признать «Росарио Сентраль» чемпионом лиги, так как команда набрала больше всех очков в Апертуре и Клаусуре. Ранее подобный трофей не вручался.

Ди Мария этим летом вернулся в родной клуб. В сезоне-2025 он забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи в 15 матчах Клаусуры.