Ди Мария: «Снова стать чемпионом Португалии с «Бенфикой» было бы очень красиво»

Нападающий Анхель Ди Мария прокомментировал подписание нового контракта с «Бенфикой». Соглашение рассчитано до лета 2025 года.

«Я рад остаться в «Бенфике» еще на год и иметь возможность продолжать носить эту футболку. Надеюсь, что мне удастся добиться титулов, которых я не смог достичь в прошлом сезоне. Да, мне всегда хочется большего, совершенствоваться с каждым годом.

Снова стать чемпионом страны с «Бенфикой» было бы очень красиво. Это была моя мечта в прошлом сезоне, я не смог воплотить ее в жизнь, но очень этого хотел. Жизнь дала мне второй шанс, и я надеюсь, что мы сможем добиться этого», — цитирует пресс-служба клуба Ди Марию.