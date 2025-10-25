Видео
25 октября, 02:10

Ди Мария вывел «Росарио Сентраль» в Кубок Либертадорес. Аргенитнец спустя 20 лет вновь сыграет в турнире

Евгений Козинов
Корреспондент

«Росарио Сентраль» обыграл «Сармьенто» (1:0) в 7-м туре аргентинской Клаусуры и квалифицировался в Кубок Либертадорес-2026. Единственный гол забил Анхель Ди Мария.

Таким образом, 37-летний экс-нападающий «Реала» и «ПСЖ» спустя 20 лет вновь сыграет в этом турнире. В начале своей карьеры Ди Мария провел 4 матча в Кубке Либертадорес.

«Росарио Сентраль» с 27 очками занимает 2-е место в своей группе Клаусуры и гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

1

  • Симон Вирсаладзе

    Ди Мария крут

    25.10.2025

