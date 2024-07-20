Анри основной кандидат на пост главного тренера сборной США

Новым главным тренером сборной США может стать экс-футболист «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, специалиста могут назначить на пост после Олимпиады. На данный момент Анри возглавляет молодежную сборную Францию, которая выступит на предстоящем турнире.

Ранее 50-летний американец Грегг Берхальтер был уволен с поста главного тренера сборной США, после того как команда не смогла выйти в плей-офф Кубка Америки-2024.