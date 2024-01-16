Анри пошутил над болельщиками «Тоттенхэма» на церемонии награждения The Best

Сегодня, 15:04
Бывший игрок «Арсенала» Тьерри Анри пошутил над болельщиками «Тоттенхэма» во время церемонии награждения The Best FIFA Football Awards. Анри был одним из ведущих мероприятия.
«К сожалению, Месси здесь нет, поэтому я возьму его приз себе. Вы болельщик Тоттенхэма, верно? (обратился Анри к соведущей. — Прим. «СЭ») Тогда тоже можете потрогать его. Обычно же вам не удается прикоснуться к трофеям», — сказал Анри.
Анри получил награду лучшему игроку 2023 года от имени ее обладателя Лионеля Месси, так как аргентинец не присутствовал на награждении.
«Тоттенхэм» дважды становился чемпионом Англии (1950/51, 1960/61), «Арсенал» — 13 раз.