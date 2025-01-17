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Сегодня, 21:09

Антон Миранчук начнет матч c «Грассхоппером» на скамейке запасных

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В субботу, 18 января, «Сьон» проведет свой первый официальный матч в новом году. В матче 19-го тура команда Антона Миранчука сыграет дома против «Грассхопера».

Как стало известно «СЭ», 29-летний российский полузащитник, восстановившийся после травмы, но приболевший на январском сборе в Марокко, всю неделю работал в общей группе.

Миранчук попал в список игроков, вызванных на поединок против «Грассхопера». При этом появление Антона в стартовом составе практически исключено. Тренерский штаб рассчитывает задействовать хавбека во втором тайме.

После 18 туров у «Сьона» 26 очков и 7-е место в турнирной таблице. «Грассхопер» идет на предпоследнем, 11-м месте в суперлиге с 15 очками.

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Антон Миранчук
ФК Сьон
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