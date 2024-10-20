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Сегодня, 17:20

Антон Миранчук получил низкую оценку за матч с «Серветтом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук получил низкую оценку за матч 10-тура чемпионата Швейцарии с «Серветтом» (0:3) от ведущего издания Сьона La Nuovelliste.

СМИ оценило игру россиянина в 3,5 по 6-балльной системе, что стало одним из самых низких показателей в команде. Миранчук вышел в стартовом составе и провел на поле 68 минут. 38-летний Рето Циглер, одноклубник Антона, выступавший в 2012 году за «Локомотив», получил 4,0.

«Сьон» опустился на 7-е место в таблице с 12 набранными очками. Следующую встречу команда проведет 27 октября дома с «Санкт-Галленом» в рамках 11-го тура чемпионата, начало — в 16:15 по московскому времени.

Антон Миранчук
ФК Сьон

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