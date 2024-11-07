Антон Миранчук получил травму и может пропустить ближайший матч «Сьона»

Сегодня, 17:40
Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук получил травму ноги и, вероятно, не сможет сыграть в ближайшем матче чемпионата Швейцарии.
В воскресенье, 10 ноября, его команда в рамках 14-го тура местной Суперлиги встретится дома с «Люцерном», за который выступает в стартовом составе младший сын Деяна Станковича — 19-летний опорный полузащитник Александр.
Ранее Миранчук не попал в окончательный состав сборной России на матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября).
29-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел за «Сьон» 7 матчей в чемпионате Швейцарии и не отметился результативными действиями.