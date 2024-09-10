Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Зарубежные чемпионаты
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

10 сентября, 23:20

Антон Миранчук обратился к «Локомотиву»: «Вы всегда останетесь в моем сердце и мы обязательно встретимся снова»

Владислав Маслов
Корреспондент
Антон Мирачнук.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российский полузащитник Антон Миранчук опубликовал на своей странице в социальных сетях пост, в котором попрощался с «Локомотивом» и выразил благодарность клубу.

9 сентября стало известно, что игрок перешел на правах свободного агента в швейцарский «Сьон», подписав контракт до лета 2026 года.

«Локо», красно-зеленая семья!!! Хочется так много сказать, но, боюсь, не хватит времени писать те слова благодарности и любви, которые я испытываю к этому клубу!

Вы всегда останетесь в моем сердце и мы обязательно встретимся снова. Спасибо за все. Ваш Антон Миранчук 11?, — говорится в тексте сообщения.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступал за клуб с 2013 по 2024 год (с перерывом). Футболист покинул команду минувшим летом в связи с окончанием контракта. Он провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи.

В составе «Локомотива» Миранчук стал чемпионом России, трехкратным обладателем национального Кубка и обладателем Суперкубка страны.

Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут реванш 21 декабря
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
Сын Газзаева уволен, Талалаев возглавил «Балтику», «Урал» психует. Что сейчас происходит в ФНЛ
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя