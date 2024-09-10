Антон Миранчук обратился к «Локомотиву»: «Вы всегда останетесь в моем сердце и мы обязательно встретимся снова»

Российский полузащитник Антон Миранчук опубликовал на своей странице в социальных сетях пост, в котором попрощался с «Локомотивом» и выразил благодарность клубу.

9 сентября стало известно, что игрок перешел на правах свободного агента в швейцарский «Сьон», подписав контракт до лета 2026 года.

«Локо», красно-зеленая семья!!! Хочется так много сказать, но, боюсь, не хватит времени писать те слова благодарности и любви, которые я испытываю к этому клубу!

Вы всегда останетесь в моем сердце и мы обязательно встретимся снова. Спасибо за все. Ваш Антон Миранчук 11?, — говорится в тексте сообщения.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступал за клуб с 2013 по 2024 год (с перерывом). Футболист покинул команду минувшим летом в связи с окончанием контракта. Он провел 217 матчей за железнодорожников, в которых забил 51 гол и отдал 34 результативные передачи.

В составе «Локомотива» Миранчук стал чемпионом России, трехкратным обладателем национального Кубка и обладателем Суперкубка страны.