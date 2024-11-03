Антон Миранчук признан одним из лучших в матче с «Санкт-Галленом»

В субботу, 2 ноября, «Сьон», за который выступает Антон Миранчук, сыграл в 13-м туре чемпионата Швейцарии вничью на выезде с «Санкт-Галленом» (1:1).

Россиянин провел на поле 80 минут и получил от издания La Nuovelliste высокую оценку 4,5 по шестибалльной системе.

Для сравнения: лучшим в составе гостей признан защитник Нума Лаванши (5,5), худшим — бразильский хавбек Балтазар (3,0).

«Сьон» продлил безвыигрышную серию в национальной лиге до девяти встреч. В воскресенье, 10 ноября, команда Миранчука примет дома «Люцерн».