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Антон Миранчук признан одним из лучших в матче с «Санкт-Галленом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В субботу, 2 ноября, «Сьон», за который выступает Антон Миранчук, сыграл в 13-м туре чемпионата Швейцарии вничью на выезде с «Санкт-Галленом» (1:1).

Россиянин провел на поле 80 минут и получил от издания La Nuovelliste высокую оценку 4,5 по шестибалльной системе.

Для сравнения: лучшим в составе гостей признан защитник Нума Лаванши (5,5), худшим — бразильский хавбек Балтазар (3,0).

«Сьон» продлил безвыигрышную серию в национальной лиге до девяти встреч. В воскресенье, 10 ноября, команда Миранчука примет дома «Люцерн».

Антон Миранчук
ФК Санкт-Галлен
ФК Сьон

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