Антон Миранчук провел первую тренировку в «Сьоне»

Президент «Сьона» Кристиан Константен заявил «СЭ», что российский полузащитник Антон Миранчук провел первую тренировку в швейцарском клубе.

«Миранчук сегодня провел свою первую тренировку за «Сьон». Сейчас ему нужно немного набрать форму, чтобы дебютировать за клуб. Думаю, что он сможет сыграть в матче чемпионата Швейцарии через две недели», — сказал Константен «СЭ».

9 сентября «Сьон» объявил о переходе Миранчука. Соглашение 28-летнего футболиста с клубом подписано до лета 2026 года. Миранчук будет выступать под десятым номером.