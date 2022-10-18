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Зарубежные

Сегодня, 00:59

«Антверпен» отстранил Наингголана от основной команды за курение на скамейке запасных

Сергей Разин
корреспондент
Раджа Наингголан.
Фото AFP

Полузащитник «Антверпена» Раджа Наингголан отстранен на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.

Такое решение клуб вынес после того, как 34-летний бельгиец покурил на скамейке запасных перед матчем с «Льежом». Сам Наингголан признал ошибку.

«Я просто хочу сказать, что сожалею о том, что сделал. Я заявляю это сам: я был совершенно неправ», — сказал Наингголан.

Наингголан выступает за «Антверпен» с лета 2021 года. В текущем сезоне хавбек провел 18 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Раджа Наингголан
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