«Антверпен» отстранил Наингголана от основной команды за курение на скамейке запасных

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Полузащитник «Антверпена» Раджа Наингголан отстранен на неопределенный срок, сообщается на официальном сайте бельгийского клуба.
Такое решение клуб вынес после того, как 34-летний бельгиец покурил на скамейке запасных перед матчем с «Льежом». Сам Наингголан признал ошибку.
«Я просто хочу сказать, что сожалею о том, что сделал. Я заявляю это сам: я был совершенно неправ», — сказал Наингголан.
Наингголан выступает за «Антверпен» с лета 2021 года. В текущем сезоне хавбек провел 18 матчей за клуб, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
#Nainggolan sospeso dall'#Anversa perch? scoperto a fumare in panchina ????? pic.twitter.com/ABm4hVHhPg— Giovanni Capuano (@capuanogio) October 17, 2022