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Сегодня, 16:15

Апелляционный суд отклонил большинство запросов по делу Промеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Апелляционный суд Амстердама отклонил большинство запросов адвокатов бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса, сообщает РИА «Новости».

Судьи отказали защите 32-летнего футболиста в заслушивании троих свидетелей по делу о нападении на двоюродного брата. Также стороне Промеса отказали в возможности задать вопросы следственным судьям.

По делу о контрабанде наркотиков, суд разрешил заслушать четверых свидетелей, но отклонил запрос о получении копий показаний нескольких бельгийских подозреваемых по тому же делу.

32-летний нидерландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024 год. В составе красно-белых форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Летом у него завершился контракт с красно-белыми.

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

В начале сентября Промес подписал контракт с дубайским клубом «Юнайтед», выступающим во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ. С того момента нидерландец все еще не дебютировал за команду из-за проблем с регистрацией.

Источник: РИА «Новости»
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)

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