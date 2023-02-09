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Сегодня, 22:03

Новая команда Кержакова отыгралась с 1:3 и одержала волевую победу в матче чемпионата Кипра

Мария Гусева
«Аполлон» — «Кармиотисса» — 3:4.
Фото ФК «Кармиотисса».
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«Кармиотисса» на выезде обыграла «Аполлон» в матче 23-го тура чемпионата Кипра — 4:3.

В составе победителей забитыми голами отметились Сулейман Кулибали, Мунир Эль-Алуши, сделавший дубль, и Гравенберх Данхилл.

За «Аполлон» мячи забили Годсвэй Доньох, Идо Шахар и Иоаннис Питтас.

8 февраля «Кармиотисса» объявила о назначении российского тренера Александра Кержакова главным тренером команды.

«Аполлон» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 35 очков. «Кармиотисса» располагается на 10-й строчке — 26 очков.

Александр Кержаков
ФК Аполлон
ФК Кармиотисса
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