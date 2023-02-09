Новая команда Кержакова отыгралась с 1:3 и одержала волевую победу в матче чемпионата Кипра

«Кармиотисса» на выезде обыграла «Аполлон» в матче 23-го тура чемпионата Кипра — 4:3. В составе победителей забитыми голами отметились Сулейман Кулибали, Мунир Эль-Алуши, сделавший дубль, и Гравенберх Данхилл. За «Аполлон» мячи забили Годсвэй Доньох, Идо Шахар и Иоаннис Питтас. 8 февраля «Кармиотисса» объявила о назначении российского тренера Александра Кержакова главным тренером команды. «Аполлон» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 35 очков. «Кармиотисса» располагается на 10-й строчке — 26 очков.