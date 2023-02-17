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Сегодня, 12:36

Арабский «Аль-Наср» готов предложить контракт Бускетсу

Иван Шитик
Корреспондент
Серхио Бускетс.
Фото AFP
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Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» готов предложить контракт полузащитнику «Барселоны» Серхио Бускетсу, сообщает журналист Фабрицио Романо.

34-летний испанец, чей контракт с сине-гранатовыми истекает предстоящим летом, принял решение покинуть каталонскую команду.

Бускетс пока не определился, где именно продолжит карьеру, но он уже имеет предложение из МЛС.

В этом сезоне футболист провел за каталонцев 27 матчей во всех турнирах, в которых сделал 1 голевую передачу.

Напомним, что за «Аль-Наср» с 2023 года выступает бывший нападающий «Реала» Криштиану Роналду.

Серхио Бускетс
ФК Аль-Наср
ФК Барселона
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