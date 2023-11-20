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Сегодня, 16:27

Арас Озбилис выдвинет свою кандидатуру на пост главы ФФА

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Урарту» Арас Озбилис планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Федерации футбола Армении, сообщает Sputnik Армения.

По данным источника, экс-футболист 22 ноября выступит с пресс-конференцией, на которой объявит о завершении спортивной карьеры и выдвижении на пост главы ФФА. Выборы запланированы на 23 декабря.

Отношения между нынешним владельцем «Урарту» Джеваном Челоянцем и руководством ФФА давно обострились, и, возможно, с этим связано предстоящее выдвижение Озбилиса.

Нынешний президент Армен Меликбекян занял этот пост после смены власти в республике в сентябре 2018 года.

Арас Озбилис
ФК Урарту
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