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Зарубежные

Сегодня, 01:04

Арбитр ФИФА придумал новое наказание для игроков: удар коленом в пах

Александр Бобров
Шеф-редактор
Арбитр ФИФА Фернандо Эрнандес Гомес дает предупреждение.
Фото Скриншот из трансляции
Арбитр ФИФА Фернандо Эрнандес Гомес дает предупреждение.
Фото Скриншот из трансляции
Арбитр ФИФА Фернандо Эрнандес Гомес дает предупреждение.
Фото Скриншот из трансляции
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Арбитр ФИФА Фернандо Эрнандес Гомес во втором тайме матча 13-го тура чемпионата Мексики «Америка» — «Леон» (2:2) применил к спорившему с ним футболисту необычное наказание: ударил его коленом в пах.

Произошло это на 66-й минуте, когда игроки гостей отказывались признавать решение рефери, засчитавшего гол в их ворота. Эрнандес Гомес показал желтую карточку защитнику «Леона» Стивену Баррейро, а также вынес предупреждение автору забитого мяча — нападающему «Америки» Диего Вальдесу.

В промежутке между применением этих двух санкций перед судьей оказался аргентинский полузащитник гостей Лукас Ромеро. Возможно, он что-то сказал арбитру ФИФА. И тот, все еще показывая желтую карточку Баррейро, нанес Ромеро короткий, но точный удар коленом в пах. А затем отправился к центру поля, чтобы продолжить разговоры с другими игроками и наказать Вальдеса.

Арбитр ФИФА Фернандо Эрнандес Гомес дает предупреждение.
Скриншот из трансляции
Арбитр ФИФА Фернандо Эрнандес Гомес дает предупреждение.
Скриншот из трансляции

Матч в итоге был доведен до конца. Нельзя исключать, что он станет последним для Эрнандеса Гомеса. Мексиканская федерация футбола начала расследование. Судье грозит серьезное наказание от длительного отстранения от работы до пожизненного.

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