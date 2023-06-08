Арбитр Карасев назвал отличной возможностью работу Левникова на турнире ЦАФА

Российский арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев считает, что работа судьи Кирилла Левникова на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА) является для него отличной возможностью.

«В том году нас [первый вице-президент Футбольной ассоциации Узбекистана] Равшан Ирматов приглашал судить в Узбекистан, в Саудовской Аравии мы были, поэтому для нас любая возможность выехать и посудить международные матчи, неважно, турнир ЦАФА или что-то другое при такой ситуации, — в копилочку, — цитирует ТАСС Карасева. — Я думаю, что Кирилл съездит, извлечет какую-то пользу, получит опыт определенный. Например, я не был во многих городах СНГ, в том году был в Ташкенте, до этого — в Баку, а так ничего не посетил, например, не был в Минске. Поэтому это [турнир ЦАФА] очередная возможность в данный момент проехаться по республикам, в которых не был, отсудить матчи, пообщаться с людьми, тем более там много судей и бывших арбитров, которых мы знаем, но давно не видели. Отличная возможность».

Ранее стало известно, что российские арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретешкин приглашены для работы на матчах турнира ЦАФА.

Соревнования пройдут с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.