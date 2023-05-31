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Зарубежные

Судейство

Сегодня, 21:50

Арбитр Пустовойтова переехала в Саудовскую Аравию

Александр Бобров
Шеф-редактор
Анастасия Пустовойтова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», видеоарбитр РПЛ и менеджер судей женской Суперлиги Анастасия Пустовойтова переехала в Саудовскую Аравию, где помогает готовить местных рефери женского пола.

Судейство в этой стране развивают швейцарец Мануэль Наварро (председатель судейского комитета) и узбекистанец Фархад Абдуллаев (глава департамента судейства). Возможно, приглашение Пустовойтовой было их инициативой.

Анастасия не получает назначений на матчи чемпионата России с сентября прошлого года. Но при этом продолжает курировать женщин-судей в департаменте судейства РФС.

Анастасия Пустовойтова
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