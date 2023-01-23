Арбитр впервые в истории показал белую карточку на матче в Португалии

Арбитр впервые в истории показал белую карточку в матче 1/4 финала женского кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом» (5:0), сообщает ИА REGNUM.

В конце первого тайма одной из футболисток стало плохо, представители медицинских бригад двух клубов выбежали на поле, чтобы оказать ей помощь. В качестве благодарности судья показал им белую карточку.

Болельщики на стадионе поддержали такое решение арбитра бурными аплодисментами.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) экспериментально ввела белые карточки в использование в Португалии для благодарности участников матчей за честную игру.