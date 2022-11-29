Арестованного в Иране футболиста отпустили под залог

Иранский футболист Вурия Гафури, который был арестован по обвинению в пропаганде против государства, освобожден под залог, сообщает Zougla.

35-летний футболист был задержан 24 ноября сразу после завершения тренировки команды «Фулад» из Хузестана, за которую он выступает.

Ранее Гафури опубликовал в социальных сетях фотографию в традиционной курдской одежде.

Защитник провел за карьеру 26 матчей в составе сборной Ирана.

В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов.