Ари считает, что Кокорин мог бы играть в «Баварии» или «Манчестер Сити»

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Бывший нападающий «Краснодара» Ари рассказал, что думает про форварда «Ариса» Александра Кокорина. Он считает, что 31-летний игрок смог бы проявить себя в европейских грандах, имея большой потенциал.
«Кокорин — игрок с большим потенциалом! Я всегда представлял его играющим в Германии за «Баварию» или в Англии за «Манчестер Сити».
Он сильный и очень быстрый футболист. Но, к сожалению, произошел тот случай — он попал в тюрьму. Если бы не эта ситуация, он бы играл в клубах и странах, которые я назвал. Но я верю, что он сможет вернуться и играть в большой команде. У него есть талант и большой потенциал, чтобы оказаться в европейской команде», — заявил Ари «РБ Спорту».
В этом сезоне он провел 13 матчей за «Арис», забив 4 гола.
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