Гол и голевая передача Кокорина принесли «Арису» разгромную победу над АЕКом

«Арис» из Лимасола разгромил АЕК из Ларнаки в матче 28-го тура чемпионата Кипра — 4:0.

На 10-й минуте счет открыл российский форвард «Ариса» Александр Кокорин. На 57-й минуте россиянин отдал результативную передачу на Янника Гомиса, а на 74-й минуте Шави Бабика отправил третий мяч в ворота гостей. Кокорина заменили на 83-й минуте встречи, после чего еще один гол за «Арис» забил Михлали Маямбела.

Благодаря этой победе «Арис» сравнялся по очкам с АЕКом (57) — команды делят 2-3-е места в чемпионате Кипра после 28 туров.