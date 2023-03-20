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Сегодня, 19:57

Гол и голевая передача Кокорина принесли «Арису» разгромную победу над АЕКом

Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»
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«Арис» из Лимасола разгромил АЕК из Ларнаки в матче 28-го тура чемпионата Кипра 4:0.

На 10-й минуте счет открыл российский форвард «Ариса» Александр Кокорин. На 57-й минуте россиянин отдал результативную передачу на Янника Гомиса, а на 74-й минуте Шави Бабика отправил третий мяч в ворота гостей. Кокорина заменили на 83-й минуте встречи, после чего еще один гол за «Арис» забил Михлали Маямбела.

Благодаря этой победе «Арис» сравнялся по очкам с АЕКом (57) — команды делят 2-3-е места в чемпионате Кипра после 28 туров.

Александр Кокорин
Футбол
ФК АЕК (Ларнака)
ФК Арис (Лимасол)
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