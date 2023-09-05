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Сегодня, 10:23

«Арис» анонсировал возвращение Кокорина в кипрский клуб

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»
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«Арис» анонсировал возвращение в клуб нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Пресс-служба кипрской команды в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский сказал форварду: «Футболка с 9-м номером еще свободна. Мы все тебя ждем. Увидимся завтра».

Это видео клуб подписал словами: «Угадайте, кто возвращается».

Кокорин выступал за клуб из Лимассола в сезоне-2022/23 на правах аренды. 32-летний россиянин провел 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 результативных передач.

Сезон-2023/24 Кокорин начал в расположении «Фиорентины». Он провел за команду 3 минуты в матче квалификации Лиги конференций против «Рапида» (2:0).

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
Алексей Шпилевский
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