«Арис» Кокорина проиграл АПОЭЛу в 1/8 финала Кубка Кипра

Сегодня, 21:53
«Арис» уступил АПОЭЛу в 1/8 финала Кубка Кипра — 2:4.
В составе АПОЭЛа голы забили Далсиу, Гиоргос Ефрем и Георгий Квилитая, оформивший дубль.
Авторами голов у «Ариса» стали Мариуш Стемпиньский и Эрик Боачи.
Россиянин Александр Кокорин начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 46-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.
В матче 1/4 финала Кубка Кипра АПОЭЛ сыграет против «Докса».
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