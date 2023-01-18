«Арис» Кокорина проиграл АПОЭЛу в 1/8 финала Кубка Кипра

«Арис» уступил АПОЭЛу в 1/8 финала Кубка Кипра — 2:4.

В составе АПОЭЛа голы забили Далсиу, Гиоргос Ефрем и Георгий Квилитая, оформивший дубль.

Авторами голов у «Ариса» стали Мариуш Стемпиньский и Эрик Боачи.

Россиянин Александр Кокорин начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 46-й минуте встречи и не отметился результативными действиями.

В матче 1/4 финала Кубка Кипра АПОЭЛ сыграет против «Докса».