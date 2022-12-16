«Арис» без Кокорина сыграл вничью с «Олимпией»

«Арис» сыграл вничью с «Олимпией» в матче 15-го тура чемпионата Кипра — 0:0.

Российский нападающий Александр Кокорин пропускал очередной матч из-за травмы.

«Арис» сыграл вничью в трех из последних четырех матчах. Команда набрала 31 очко, но уже опустилась на четвертое место.