Голевая передача Кокорина не спасла «Арис» от поражения в матче с АЕКом

«Арис» в матче 19-го тура чемпионата Кипра на своем поле проиграл АЕКу со счетом 3:4.

Причем решающий гол был забил на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.

Российский нападающий «Ариса» Александра Кокорин вышел на замену на 71-й минуте встречи и отдал голевую передачу в эпизоде с третьим голом команды.

В текущем сезоне россиянин отметился пятью голами и тремя результативными передачами в 14 матчах чемпионата Кипра.

«Арис» в последних шести матчах не одержал ни одной победы: 5 ничьих и 1 поражение. Команда идет на четвертом месте в чемпионате, набрав 34 очка.

АЕК удерживает первое место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.