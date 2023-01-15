Голевая передача Кокорина не спасла «Арис» от поражения в матче с АЕКом

Сегодня, 20:12
«Арис» в матче 19-го тура чемпионата Кипра на своем поле проиграл АЕКу со счетом 3:4.
Причем решающий гол был забил на четвертой добавленной ко второму тайму минуте.
Российский нападающий «Ариса» Александра Кокорин вышел на замену на 71-й минуте встречи и отдал голевую передачу в эпизоде с третьим голом команды.
В текущем сезоне россиянин отметился пятью голами и тремя результативными передачами в 14 матчах чемпионата Кипра.
«Арис» в последних шести матчах не одержал ни одной победы: 5 ничьих и 1 поражение. Команда идет на четвертом месте в чемпионате, набрав 34 очка.
АЕК удерживает первое место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.
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