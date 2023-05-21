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Сегодня, 21:30

«Арис» Кокорина впервые в своей истории стал чемпионом Кипра

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Кокорин (в центре).
Фото ФК «Арис»
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«Арис» за тур до конца чемпионата Кипра гарантировал себе чемпионский титул.

В матче 35-го тура АПОЭЛ, занимающий вторую строчку в турнирной таблице, проиграл «Аполлону» (2:3). За тур до конца АПОЭЛ отстает от «Ариса» на 6 очков.

В этом сезоне за «Арис» на правах аренды выступает российский форвард Александр Кокорин. 18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

Чемпионство стало для «Ариса» первым за всю историю клуба. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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