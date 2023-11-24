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Сегодня, 23:01

«Арис» назначил Павла Гогнидзе на пост генерального директора клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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На должность генерального директора «Ариса» назначен латвиец Павел Гогнидзе.

«Я рад вернуться в кипрский футбол и взять на себя эту важную роль в «Арисе». Это команда, за которой я внимательно следил и консультировал на протяжении нескольких сезонов. Я считаю, что руководство, администрация и игроки клуба проделали огромную работу на поле и за его пределами, и моя задача — добавить всю свою энергию и опыт для достижения еще более значимых результатов», — приводит слова Гогнидзе пресс-служба клуба.

Гогнидзе ранее работал главным тренером в Риге, а также в футбольных академиях. Кроме того, он занимал должность стратегического советника нескольких европейских и африканских клубов и консультировал руководство «Ариса».

Гогнидзе активно сотрудничал с компаниями, специализирующимися на аналитике футбольных данных, и занимал должность генерального директора «Пафоса».

Источник: ФК Арис
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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