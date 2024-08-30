«Арис» победил «Омонию 29М», Кокорин провел на поле 33 минуты

«Арис» дома одержал победу над «Омонией 29М» в матче 2-го тура чемпионата Кипра — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Георгий Квилитая, который отличился на 78-й минуте.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на игру в стартовом составе «Ариса» и был заменен на 33-й минуте из-за полученного повреждения. Вместо него на поле появился Квилитая.

«Арис» набрал 6 очков на старте сезона и занимает первое место в турнирной таблице. «Омония 29М» не заработала ни одного балла и располагается на 13-й строчке.