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Сегодня, 22:07

«Арис» победил «Омонию 29М», Кокорин провел на поле 33 минуты

Алина Савинова
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«Арис» дома одержал победу над «Омонией 29М» в матче 2-го тура чемпионата Кипра — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Георгий Квилитая, который отличился на 78-й минуте.

Российский нападающий Александр Кокорин вышел на игру в стартовом составе «Ариса» и был заменен на 33-й минуте из-за полученного повреждения. Вместо него на поле появился Квилитая.

«Арис» набрал 6 очков на старте сезона и занимает первое место в турнирной таблице. «Омония 29М» не заработала ни одного балла и располагается на 13-й строчке.

Кипр: Первый дивизион. 2-й тур
30 авг, 00:00. Alphamega Stadium (Лимассол)
Арис Л
Омония 29 Мая
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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