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Сегодня, 19:00

«Арис» — «Пафос»: онлайн-трансляция матча чемпионата Кипра

«Арис» сыграет с «Пафосом» в чемпионата Кипра 11 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Кокорин, игрок ФК «Арис».
Фото ФК «Арис»
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«Арис» сыграет с «Пафосом» в 18-м туре чемпионата Кипра в субботу, 11 января. Матч пройдет на стадионе «Альфамега» в Лимассоле (Кипр). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Арис» — «Пафос» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей чемпионата Кипра нет. В прямом эфире трансляции ведут на официальных сайтах букмекеров и в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

По итогам 17-ти туров чемпионата Кипра команда из Лимассола набрала 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице, клуб из Пафоса с 43 баллами идет на первой строчке турнира.

Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Пафос
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