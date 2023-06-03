«Арис» продлил контракт с главным тренером Шпилевским до 2026 года

Сегодня, 19:11
«Арис» объявил о продлении контракта с главным тренером Алексеем Шпилевским. Соглашение рассчитано до 2026 года.
Новые контракты с «Арисом» подписал тренерский штаб Шпилевского: тренер по физподготовке Христос Пападопулос, тренер вратарей Такис Таки, ассистенты тренера Томми Яниген, Виталий Астафьев, Омер Ербай, Александр Колоцей.
19 мая сообщалось, что в Шпилевском заинтересовано «Динамо».
35-летний белорусский специалист возглавляет «Арис» с февраля 2022 года. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Кипра.