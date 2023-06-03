Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:11

«Арис» продлил контракт с главным тренером Шпилевским до 2026 года

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Арис» объявил о продлении контракта с главным тренером Алексеем Шпилевским. Соглашение рассчитано до 2026 года.

Новые контракты с «Арисом» подписал тренерский штаб Шпилевского: тренер по физподготовке Христос Пападопулос, тренер вратарей Такис Таки, ассистенты тренера Томми Яниген, Виталий Астафьев, Омер Ербай, Александр Колоцей.

19 мая сообщалось, что в Шпилевском заинтересовано «Динамо».

35-летний белорусский специалист возглавляет «Арис» с февраля 2022 года. В минувшем сезоне команда стала чемпионом Кипра.

Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
УЕФА принял извинения Марциняка и подтвердил назначение арбитра на финал Лиги чемпионов
Роналду сделал «Аль-Наср» хуже. Вот доказательства
Минобороны заявило об увеличении желающих служить по контракту
WP сообщила об использовании ДРГ в Белгородской области вооружения США и ЕС
Песков назвал Францию активным участником конфликта на Украине
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Магомедалиев поделился воспоминаниями о матче со сборной Португалии и Роналду