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Сегодня, 10:38

Арне Слот заявил, что продолжит тренировать «Фейеноорд», несмотря на интерес «Тоттенхэма»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался о своем будущем.

«Я много слышал об интересе ко мне со стороны других клубов. Я благодарен за высокую оценку, которую это выражает, но мое желание — остаться в «Фейеноорде» и продолжать строить на фундаменте, который был заложен за последние два сезона.

Я с нетерпением жду нового сезона в «Фейеноорде», — приводит слова Слота The Athletic.

Ранее сообщалось, что голландский специалист является одним из фаворитов на пост главного тренера «Тоттенхэма».

В текущем сезоне «Фейеноорд» впервые с 2017 года стал чемпионом Нидерландов.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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