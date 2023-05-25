Арне Слот заявил, что продолжит тренировать «Фейеноорд», несмотря на интерес «Тоттенхэма»

Сегодня, 10:38
Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался о своем будущем.
«Я много слышал об интересе ко мне со стороны других клубов. Я благодарен за высокую оценку, которую это выражает, но мое желание — остаться в «Фейеноорде» и продолжать строить на фундаменте, который был заложен за последние два сезона.
Я с нетерпением жду нового сезона в «Фейеноорде», — приводит слова Слота The Athletic.
Ранее сообщалось, что голландский специалист является одним из фаворитов на пост главного тренера «Тоттенхэма».
В текущем сезоне «Фейеноорд» впервые с 2017 года стал чемпионом Нидерландов.