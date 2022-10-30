«Спортинг» на выезде уступил «Ароке»

Сегодня, 00:21
«Спортинг» в матче 11-го тура чемпионата Португалии уступил «Ароке» со счетом 0:1.
Единственный гол на 47-й минуте забил Жоау Бассо.
После этого матча «Спортинг» с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Бенфики» на 12 очков. У «Ароки» 16 очков и восьмая строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования