«Спортинг» на выезде уступил «Ароке»

«Спортинг» в матче 11-го тура чемпионата Португалии уступил «Ароке» со счетом 0:1.

Единственный гол на 47-й минуте забил Жоау Бассо.

После этого матча «Спортинг» с 19 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Бенфики» на 12 очков. У «Ароки» 16 очков и восьмая строчка.