As: матч «Аль-Насра» с «Эстеглялем» в азиатской Лиге чемпионов может пройти в Дубае

Матч «Аль-Насра», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, и «Эстегляля» в азиатской Лиге чемпионов перенесут из Тегерана, сообщает As.

3 октября стало известно, что «Аль-Наср» из-за резкого ухудшения ситуации на Ближнем Востоке не хочет лететь в столицу Ирана на игру с «Эстеглялем», запланированную на 22 октября.

По информации источника, матч состоится на нейтральном поле. «Эстегляль» выбрал в качестве нового места проведения встречи Дубай. Если возникнут проблемы с проведением игры в ОАЭ, то будут рассмотрены варианты с ее переносом в Оман или Катар. Дата матча останется прежней.

7 октября сообщалось, что индийский «Мохун Баган» исключили из розыгрыша второго дивизиона Лиги чемпионов АФК за отказ ехать в Иран.