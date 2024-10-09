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9 октября, 23:53

As: матч «Аль-Насра» с «Эстеглялем» в азиатской Лиге чемпионов может пройти в Дубае

Алина Савинова
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Матч «Аль-Насра», за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, и «Эстегляля» в азиатской Лиге чемпионов перенесут из Тегерана, сообщает As.

3 октября стало известно, что «Аль-Наср» из-за резкого ухудшения ситуации на Ближнем Востоке не хочет лететь в столицу Ирана на игру с «Эстеглялем», запланированную на 22 октября.

По информации источника, матч состоится на нейтральном поле. «Эстегляль» выбрал в качестве нового места проведения встречи Дубай. Если возникнут проблемы с проведением игры в ОАЭ, то будут рассмотрены варианты с ее переносом в Оман или Катар. Дата матча останется прежней.

7 октября сообщалось, что индийский «Мохун Баган» исключили из розыгрыша второго дивизиона Лиги чемпионов АФК за отказ ехать в Иран.

Источник: As
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср

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