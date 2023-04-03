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Зарубежные

Сегодня, 21:12

«Айнтрахт» интересуется дебютантом сборной Италии Ретеги, но он предпочитает переход в «Интер»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Тигре» Матео Ретеги попал в сферу интересов «Айнтрахта», сообщает Sky Sport.

При этом 23-летний форвард предпочитает переход в «Интер», об интересе которого сообщалось ранее. В марте этого года Ретеги дебютировал за сборную Италии, забив по голу в матчах против Англии (1:2) и Мальты (2:0) в квалификации на Евро-2024.

В текущем сезоне в активе Ретеги 6 голов в 9 матчах за «Тигре» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 8 миллионов евро.

Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Тигре
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