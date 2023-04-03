«Айнтрахт» интересуется дебютантом сборной Италии Ретеги, но он предпочитает переход в «Интер»

Форвард «Тигре» Матео Ретеги попал в сферу интересов «Айнтрахта», сообщает Sky Sport.

При этом 23-летний форвард предпочитает переход в «Интер», об интересе которого сообщалось ранее. В марте этого года Ретеги дебютировал за сборную Италии, забив по голу в матчах против Англии (1:2) и Мальты (2:0) в квалификации на Евро-2024.

В текущем сезоне в активе Ретеги 6 голов в 9 матчах за «Тигре» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 8 миллионов евро.