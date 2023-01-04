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Зарубежные

Сегодня, 15:26

Айтор Каранка заменил Владимира Ивича в «Маккаби»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Маккаби» официально назначил новым главным тренером Айтора Каранку, сообщает официальный сайт клуба. Испанец подписал контракт до июня 2024 года.

49-летний специалист — трехкратный чемпион Европы в составе «Реала», там же ассистировал португальскому тренеру Жозе Моуринью.

Каранка сменил в этой должности сербского специалиста Владимира Ивича, который 4 января был представлен в качестве нового тренера «Краснодара».

Ранее испанец работал в таких клубах как «Бирмингем», «Гранада», «Мидлсбро» и «Ноттингем».

Футбол
ФК Маккаби (Тель-Авив)
Айтор Каранка
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